Milano, molta gente in strada ai Navigli – VIDEO

Segnalate molte persone in strada a Milano nel tardo pomeriggio di ieri in zona Navigli, durante le ore dell’aperitivo. Molte critiche sui social dagli utenti che chiedono un maggiore rispetto delle regole sul distanziamento. Inoltre molte persone non avevano la mascherina, in questo periodo divenuta introvabile dopo che il commissario Arcuri ha fissato il prezzo a 50 centesimi.

Il rischio è la ripartenza dei contagi e dei focolai, anche se nella città di Milano i contagi erano già presenti anche durante le fasi di lockdown, rendendo difficile il loro ulteriore calo.