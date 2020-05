Napoli, infermiera violentata mentre aspettava il bus

Un’infermiera di 48 anni ha subito una violenza sessuale a Napoli, come è stato riferito dalle forze dell’ordine che hanno raccolto la testimonianza. Lo stupro è avvenuto nella giornata di domenica, in pieno giorno, alle ore 15, quando la donna stava tornando a casa da lavoro e si è ritrovata ad essere aggredita da un uomo più giovane. Come è stato comunicato dalle autorità l’autore della violenza sarebbe un immigrato irregolare dal Senegal, che è stato fermato successivamente dalla polizia.

La violenza è avvenuta in corso Arnaldo Lucci, dove c’è la fermata dei bus con direzione Avellino. La donna ha raccontato di essere rimasta da sola alla fermata quando ha subito l’aggressione. Avrebbe chiesto aiuto ad un passante, che però non si è fermato ed ora rischia la denuncia per omissione di soccorso.

L’uomo è stato individuato grazie ai video delle telecamere che erano presenti nella zona della fermata. Ancora non è chiaro se siano coinvolte altre persone, complici dell’aggressore.