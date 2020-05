Ue, Lagarde: “Puntare sul bilancio europeo”. Michel: “Ora un piano De Gasperi”

Oggi si tiene la conferenza annuale “The State of the Union” che deve fare il punto sulle politiche dell’Unione Europea. In questo periodo di crisi si richiama a risorse europee per far fronte al Covid-19. Ci sarà anche l’intervento del premier Conte, insieme a quelli della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e di Christine Lagarde.

Il “Piano De Gasperi”

Così lo ha chiamato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, proponendo delle soluzioni europee per uscire dalla crisi. Sul punto è intervenuto anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha chiesto un “coinvolgimento strutturale delle città nel processo decisionale in Europa”.

Lagarde: “Pronti come Unione”

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha spiegato che la crisi da Covid-19 rischia di costare ai paesi europei dell’Eurozona il 10% del Pil. La Lagarde auspica un bilancio comune con emissioni di debito nell’ordine di 1.000 e 1.500 miliardi di euro.