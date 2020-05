Coronavirus nel mondo, superati i 4 milioni di contagiati

Sono stati superati i 4 milioni di contagiati nel mondo, con oltre 276 mila morti e 48 mila persone in terapia intensiva. Sono oltre 1,3 milioni i contagiati negli Stati Uniti, che hanno anche 78 mila morti, con 17 mila persone in terapia intensiva.

La Spagna resta il paese con più contagiati in Europa, mentre il Regno Unito ha il numero maggiore di morti, con oltre 36 mila, a causa di un dato corretto nelle ultime ore di circa 4 mila persone.

In Russia sono aumentati i contagiati, come anche in Brasile, dove da alcuni giorni i positivi aumentano in migliaia e si sono superati i 10 mila morti.