David di Donatello, premiato “Il Traditore” di Bellocchio

Ai David di Donatello 2020 ha trionfato “Il Traditore” di Marco Bellocchio, che porta a casa sei premi, tra cui anche quello di miglior film. I premi ricevuti dal film di Bellocchio sono stati miglior film, regia, attore protagonista, attore non protagonista, sceneggiatura originale e montaggio

Cinque premi per “Pinocchio”

Sono cinque i riconoscimenti per “Pinocchio” di Matteo Garrone: scenografia, costumi, effetti visivi, trucco e acconciature. Non è stato premiato Roberto Benigni come attore non protagonista, ma era comunque presente in remoto.

Altri premi

Due premi per “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek: Jasmine Trinca ha vinto quella per la miglior attrice protagonista e l’altro è andato al produttore.