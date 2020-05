Germania, tre cantoni verso il ritorno al lockdown

In Germania in tre cantoni si sta per ritornare al lockdown, dopo un allentamento delle misure restrittive, a causa di un’infezione di massa in un luogo di lavoro, dove oltre 100 dipendenti sono stati trovati positivi al Covid-19. Per questo nella zona del Nord Reno-Westfalia, a Coesfeld, si procederà al ritorno del lockdown, come anche in altri due cantoni collegati e considerati a rischio. Si tratta dei cantoni Schleswig-Holstein e Greiz.

La Germania è il paese con meno decessi in Europa in proporzione ai contagiati, con il sistema tedesco che è stato preso come modello di funzionalità per contrastare la diffusione da Covid-19.