Mattarella ricorda le vittime del terrorismo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato le vittime da terrorismo, nel “Giorno della Memoria”, come deciso dal Parlamento italiano. Oggi si ricorda la perdita di Aldo Moro e per questo è stata scelta questa data per ricordare le vittime dal terrorismo negli anni di piombo.

“Servitori dello Stato, cittadini impegnati nel sociale e testimoni che non hanno ceduto al ricatto. Il legame della memoria rinnova l’impegno per tutta la comunità”, ha dichiarato Mattarella sul ricordo delle vittime per mano di terroristi.

“Il terrorismo è stato sconfitto grazie al sacrificio di molti. La storia ha dimostrato che la coesione degli italiani è uno dei valori profondi della civiltà”, ha concluso Mattarella nella sua dichiarazione.