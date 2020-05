Reddito di cittadinanza senza requisiti, 30 persone denunciate in Calabria

Sono state denunciate 30 persone dai carabinieri nella città di Africo Nuovo, in Calabria, per aver ricevuto il reddito di cittadinanza senza che loro ne avessero i requisiti. Il danno economico per il Fisco italiano è pari a 90 mila euro, che le persone hanno continuato a percepire senza che nessuno si accorgesse di nulla.

I carabinieri sono riusciti a capire la situazione dall’analisi dei documenti che sono stati presentati all’Inps, per l’assegnazione del reddito di cittadinanza. Tutte le persone denunciate sono residenti ad Africo Nuovo, un piccolo paese dell’Aspromonte. In fase di presentazione del reddito di cittadinanza il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, aveva assicurato che chi ne avesse abusato sarebbe finito in carcere, con la norma dell’arresto fino a 6 anni presente nel testo.