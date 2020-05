Coronavirus nel mondo, aumentano i casi in Brasile

Sono in aumento i casi da coronavirus anche in paesi inizialmente tenuti fuori dal contagio, come la Russia ed il Brasile. Specialmente in Brasile ci sono stati oltre 700 morti nelle ultime 24 ore, con un aumento dei positivi, che hanno superato i 150 mila, con oltre 10 mila decessi.

La Spagna resta il paese con più contagiati, anche se il numero di decessi è ridotto rispetto all’Italia, con 26 mila decessi e 1,7 mila persone in terapia intensiva. Il Regno Unito ha il numero maggiore di decessi in Europa, con oltre 31 mila decessi dall’inizio dell’epidemia.

Anche in Russia c’è stato un aumento dei contagiati, che ora sono arrivati a 200 mila, superando Francia e Germania, che da alcune settimane meglio stanno facendo nel contenimento del Covid-19.