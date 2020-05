Scuola, i presidi contro la ministra Azzolina: “Esame terza media impossibile”

I presidi delle scuole delle scuole medie hanno criticato le indicazioni del ministero dell’Istruzione, nello specifico la ministra Azzolina, che aveva emesse delle ordinanze per quanto riguarda le valutazioni di fine anno.

I dirigenti scolastici hanno dichiarato che i tempi “non sono sufficienti”, chiedendo al ministero che ogni scuola abbia il suo calendario in maniera autonoma. Su questa tematica è intervenuta anche l’Associazione nazionale preside, che non aveva preso parte ai commenti sulla ministra dell’Istruzione. Ci sarà da valutare come fare gli esami di terza media, come hanno spiegato i dirigenti scolastici, che intendono rispettare le direttive del ministero.