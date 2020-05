Silvia Romano è atterrata a Ciampino, accolta dalla famiglia e dal premier

Silvia Romano è atterrata a Ciampino alle ore 14 con un volo dei Servizi Segreti, dopo essere passata per Mogadiscio. La volontaria italiana rapita e poi liberata in Somalia è rientrata con un abito tradizionale arabo, con guanti e mascherina. A Ciampino c’era il premier Conte ed il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che hanno accolto la volontaria in rientro in Italia.

Ora la ragazza sarà sentita dalla Procura di Roma, che aveva aperto un fasciolo per rapimento a scopo di terrorismo. Quasi due anni di prigionia, dopo il rapimento avvenuto il 20 novembre 2018, di cui si sa ancora poco.