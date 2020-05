Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 11 maggio: 30.739 morti totali

I dati di oggi 11 maggio sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile in modalità via web. Nei giorni scorsi si è stabilizzato il trend di contagi, mentre in alcune regioni, come la Lombardia, sono tornate ad aumentare le terapie intensive, con un calo di ieri di soli 7 posti letto, segno che la saturazione dei posti letto si potrebbe essere stabilizzata.

Bollettino Protezione Civile 11 maggio

I dati di oggi sul Covid-19:

DATO VARIAZIONE CASI ATTUALMENTE POSITIVI 82.488 -836 MORTI 30.739 +179 TERAPIA INTENSIVA 999 -35 DIMESSI 106.587 +1.401 CASI TOTALI 219.814 +744

C’è un costante aumento dei casi totali da coronavirus, mentre il numero di terapie intensive torna a scendere, a fronte di un aumento dei decessi rispetto alla giornata di ieri, con un numero di guariti che ha raggiunto la cifra di 1.401. I decessi di oggi sono stati 179, mentre ieri erano stati 165.

Coronavirus nel mondo, aumentano contagi in Brasile

I contagiati in Brasile e Russia aumentano in modo significativo, inoltre sono ripresi i casi di contagio anche in Cina a Wuhan ed in Corea del Sud, tanto da mettere a rischio la ripresa delle scuole a Seul, dopo un nuovo focolaio partito nelle ultime ore.