Coronavirus, Federfarma: “Non si trovano le mascherine a 50 cent”

Sulla vicenda legata alle mascherine ed al loro prezzo, fissato dal commissario straordinario Domenico Arcuri a 50 centesimi, è intervenuta l’associazione Federfarma, che rappresenta le farmacie italiane, spiegando le problematiche degli ultimi giorni.

A parlare è il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, che ha criticato l’operazione di calmieraggio dei prezzi che è stata portata avanti dal governo: “Quasi in tutte le farmacie dove sono state consegnate le mascherine a 50 centesimi, queste sono già esaurite e sono sold out. Inoltre nelle grandi metropoli ancora non sono arrivate e non è possibile fornirle alla popolazione”, questa la posizione dell’associazione, che chiede delle soluzioni all’esecutivo.