Coronavirus nel mondo, salgono i contagi in Brasile

Sono saliti i contagi in Brasile nelle ultime ore, con un aumento netto dei decessi, che ora hanno superato le 11 mila unità, con oltre 162 mila contagiati. In Francia e Germania il numero di contagi è vicino i 170 mila, mentre in Russia i numeri sono più vicini a quelli dell’Italia, che ha 219 mila positivi dall’inizio dell’epidemia, come comunicato nella giornata di ieri.

Gli Stati Uniti restano il paese più colpito, con 80 mila morti e 1,3 milioni di positivi. La Spagna mantiene un numero di decessi meno elevato rispetto all’Italia, mentre il Regno Unito ha superato i 31 mila morti.