Silvia Romano è tornata a casa a Milano

Silvia Romano è tornata pochi minuti fa nella sua casa di Milano, come era stato annunciato dal Governo nella giornata di ieri, scortata dalle auto della polizia e dei carabinieri. Ad attenderla una folla che si era raggruppata sotto la sua abitazione e che l’ha accolta con degli applausi. Silvia Romano, che ora si fa chiamare Aisha, è entrata nella casa della madre, che si trova nel quartiere Casoretto di Milano, non distante da Piazzale Loreto, in una zona periferica della città.

Molti operatori dei media si sono avvicinati alla ragazza italiana, creando qualche polemica sui social per quanto riguarda le norme sul distanziamento, una dinamica che si era già vista durante un discorso di Conte, con i fotografi “ammassati” in uno spazio ristretto e senza le distanze anti-Covid-19.

Dopo essere salita in casa ha salutato dal balcone le persone che erano in strada, ringranziando per gli applausi ed il sostegno.