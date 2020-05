Spread Btp-Bund oggi 11 maggio: apertura a 232 punti base

Lo spread Btp-Bund di oggi 11 maggio ha aperto a 232 punti base, in calo rispetto alla chiusura della scorsa settimana, quando si era attestato a 238 punti base. C’era stato un innalzamento dovuto alle polemiche tra la Corte costituzionale tedesca e la Bce sul Quantitative Easing ed il programma di acquisto di titoli di Stato.

Il tasso di rendimento dei titoli di Stato è stato rilevato all’1,80%, in calo rispetto alle ultime rilevazioni intorno al 2%. I mercati sono in attesa del varo del dl Rilancio, che da solo vale 55 miliardi e bisognerà vedere come verrà percepito dagli investitori, con l’approvazione prevista per questo pomeriggio.