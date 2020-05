Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 12 maggio: aumentano i contagi (+1.402)

I dati sul coronavirus in Italia di oggi 12 maggio non sono stati ancora rilasciati dalla Protezione Civile per un “ritardo” sui dati. Nei giorni scorsi il trend di contagi e decessi si è mantenuto stabile, con un calo dei posti occupati in terapia intensiva che ha portato il totale sotto le mille unità (11 MAGGIO – 10 MAGGIO – 9 MAGGIO).

Bollettino Protezione Civile 12 maggio

📌 L'ufficio stampa della #ProtezioneCivile fa sapere che, per un ritardo con i dati, oggi l'aggiornamento sulla situazione dell'emergenza #coronavirus nel nostro Paese tarderà — YouTrend (@you_trend) May 12, 2020

I dati sul Covid-19:

DATO VARIAZIONE % CASI ATTUALMENTE POSITIVI 81.266 MORTI 30.911 +172 +0,6% DIMESSI 109.039 +2.452 +2,3% TERAPIA INTENSIVA 952 -47 -4,7% TAMPONI 2.673.655 +67.003 CASI TOTALI 221.216 +1.402 +0,6%

Coronavirus nel mondo, oltre 80 mila morti negli Usa

Sono 81 mila i morti negli Stati Uniti, con un aumento dei contagi in Brasile e Russia, che stanno superando i contagi dei paesi europei, a causa di un trend in crescita nell’ultima settimana.