Mascherine a 50 centesime introvabili. Arcuri: “La colpa è delle farmacie”

Avanza la polemica sulle mascherine e sulla loro distribuzione sul territorio, con molte città che sono rimaste senza forniture, specialmente le grandi metropoli. Sotto accusa il commissario Domenico Arcuri, che ha voluto fissare un prezzo per la vendita di mascherine, facendo azzerare l’offerta e con i farmacisti che non riescono a trovarle in una cifra compatibile con il prezzo di vendita. Federfarma nella giornata di ieri aveva polemizzato con il governo, chiedendo al commissario “dove trovare le mascherine” da vendere.

“La colpa è delle farmacie”

Il commissario Arcuri ha risposto stizzito alle accuse di Federfarma: “La colpa non è mia ma di distributori e farmacie. Le farmacie non hanno le mascherine perché due società di distribuzione di mascherine hanno dichiarato il falso, non avendo i 12 milioni di mascherine che dicevano di avere. La mia unica colpa è quella di aver voluto sanare la situazione”.