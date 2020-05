Vettel non rinnoverà con la Ferrari a fine 2020: ufficiale

Arrivata la conferma ufficiale da parte della Ferrari, dopo le voci uscite sulla Bild nella serata di ieri, che parlavano di una fumata nera per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Sebastian Vettel, in scadenza al 2020. Ora è ufficiale che la prossima stagione il pilota tedesco non sarà alla guida della Ferrari, che punterà su Charles Leclerc, il quale ha rinnovato nei mesi scorsi fino al 2024.

Questa sarà dunque l’ultima stagione di Vettel in Ferrari, con la ripartenza che ancora è a “data da destinarsi”, a causa dell’emergenza da coronavirus.

Dubbi sul secondo pilota dal 2021

Ancora non è chiaro su chi possa puntare la Ferrari per il ruolo di secondo pilota. Una delle possibilità è Daniel Ricciardo, ma anche Antonio Giovinazzi, pilota italiano in forza alla scuderia Alfa Romeo Sauber. Un’altra delle ipotesi è quella di Carlos Sainz, che libererebbe un posto in McLaren, con le voci sul futuro di Vettel che hanno ipotizzato un suo futuro nella storica scuderia inglese.