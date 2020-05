Azzolina: “Chi ha gravi carenze sarà bocciato”

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è tornata sulla questione della Maturità 2020, dopo le polemiche per l’ammissione a tutti gli studenti, con delle critiche per l’ammissione indiscriminata a tutti gli studenti. Oggi la ministra ha precisato che non ci sarà nessun 6 politico agli studenti, coloro i quali avranno gravi carenze potranno essere bocciati.

“Non ci sono le condizioni per concludere l’anno in classe”, ha dichiarato Lucia Azzolina, spiegando la decisione di non riaprire le scuole a causa del rischio da contagi. “Ad oggi la protezione sanitaria non consente un rientro sicuro in classse”, ha spiegato ai cronisti.