Governo, convocato Cdm alle 17 per varare il decreto Rilancio

Il Consiglio dei Ministri è stato convocato per le ore 17 per discutere del decreto Rilancio, dopo la risoluzione politica di tutti i nodi e nello specifico quello legato alla regolarizzazione dei migranti, con il Movimento 5 Stelle che si era opposto.

Il decreto Rilancio varrà 55 miliardi di euro, con molti provvedimenti per le imprese e per le famiglie. Ci sarà il taglio dell’Irap di giugno, come era stato chiesto da Italia Viva e Confindustria, per dare subito un sostegno immediato alle aziende, con la maggior parte che non è ancora riuscita ad ottenere il prestito da 25 mila euro.