Von der Leyen: “Recovery Fund garantito dagli Stati”

Durante la plenaria europea la presidente della Commissione ha spiegato come si intende procedere per quanto riguarda il Recovery Fund, che dovrà avere delle garanzie dagli Stati membri e sarà destinato al bilancio comune e programmi europei. Le garanzie saranno date dagli Stati membri e successivamente si reperiranno i fondi sul mercato finanziario.

Non è prevista, dunque, la sovvenzione a fondo perduto che chiedevano alcune parti politiche, ma ci saranno settori che saranno finanziati come si finanziano oggi i Fondi Europei, con una finalità ben precisa. Infatti la Von der Leyen ha parlato anche del problema legato ai cambiamenti climatici, anticipando una volontà di andare in quella direzione sui programmi europei. In questo scenario è difficile che i Fondi possano essere destinati alle imprese, che in questo periodo dovranno ricevere i maggiori sostegni.