Annullato il Palio di Siena 2020

Il Palio di Siena di quest’anno non si terrà, come è stato annunciato questa mattina a Palazzo Pubblico dopo l’incontro che c’è stato tra il sindaco e i priori delle 17 Contrade che partecipano alla competizione. Questa decisione è stata presa a causa del coronavirus, non è stato possibile rimandare il Palio, come si era ipotizzato, al mese di settembre. Inizialmente si era proposto di spostare il Palio di luglio al 22 agosto e quello dell’Assunta al 26 settembre. Il Palio di Siena non si era mai fermato dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando c’era stata l’ultima sospensione.

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha preso la decisione comunicandola al pubblico: “Il Palio è una festa del popolo ed in questo momento non si può tenere. Il distanziamento sociale sarebbe impossibile. Avevamo pensato al rinvio, ma ora c’era bisogno di certezze”.