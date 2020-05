Bce: “Previsto crollo del Pil fino al 12% nell’Eurozona”

La Banca centrale europea ha pubblicato un bollettino economico nel quale si prevede un secondo trimestre più difficile per il PIL dell’Eurozona, che ha già perso il 3,8%. “I dati che sono pervenuti fanno pensare che nel secondo trimestre l’effetto negativo sarà peggiore”, queste le parole della Bce, che prevede un calo fino al 12%.

“Il crollo dell’economia che è stato rilevato è il peggiore di sempre, la contrazione economica che si prospetta non ha precedenti in tempi di pace”, sottolinea la Bce. Cala anche la fiducia dei consumatori e delle imprese, con un peggioramento previsto anche per il mercato del lavoro. Nel 2020 si prevede un crollo del PIL tra il 5 e 12 per cento, ma molto dipenderà dai tempi del lockdown e delle misure restrittive.