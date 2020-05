Il pilota spagnolo Carlos Sainz ha firmato con la Ferrari per le stagioni 2021 e 2022, andando a prendere il posto di Sebastian Vettel, che ha annunciato nei giorni scorsi di non voler rinnovare. Il pilota spagnolo andrà a formare una coppia giovane con Charles Leclerc, con uno di 25 anni e l’altro di 22 anni diventeranno la coppia più giovane della Ferrari.

Soddisfatto il team principal della Ferrari, Mattia Binotto: “Annuncio che Carlos entrerà a far parte della scuderia Ferrari a partire dal 2021. Ha dimostrato di avere un gran talento e per noi è il profilo ideale. Abbiamo come obiettivo quello di tornare ai vertici della Formula 1”. Soddisfazione anche nelle parole di Sainz: “Sono felice di avere l’opportunità di correre con la Ferrari dal 2021. Ho ancora un anno con la McLaren e non vedo l’ora di tornare in pista”.