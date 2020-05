Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 14 maggio: aumentano i contagi

I dati di oggi sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. C’è una stabilizzazione dei contagi, con aumento dei positivi e decessi in Lombardia rispetto ai giorni scorsi. Nei giorni scorsi i nuovi positivi erano rimasti intorno al migliaio con circa 200 deceduti quotidiani (13 MAGGIO – 12 MAGGIO – 11 MAGGIO). Sono aumentati i contagi rispetto a ieri, come anche il numero di deceduti, oggi 262 in tutta Italia.

Bollettino Protezione Civile 14 maggio

I dati sul Covid-19 in Italia:

DATO VAR % CASI ATTUALMENTE POSITIVI 76.440 MORTI 31.368 +262 +0,8% DIMESSI 115.288 +2.747 +2,4% TERAPIA INTENSIVA 855 -38 -4,3% TAMPONI EFFETTUATI 2.807.504 +71.876 CASI TOTALI 223.096 +992 +0,4%

Prevista caduta del PIL fino al 12%

La Bce ha previsto una caduta del PIL dell’Eurozona fino ad un massimo del 12%, secondo il bollettino economico che è stato diffuso in giornata.

Coronavirus nel mondo, oltre 85 mila morti negli Usa

Hanno superato i 85 mila decessi gli Stati Uniti, con oltre 1,4 milioni di persone positive al Covid-19 ed oltre 10 milioni di tamponi effettuati. Il Brasile vede aumentare i propri contagi e decessi.

Scontro sul vaccino tra Usa-Francia

Un’azienda francese avrebbe venduto in anticipo in maniera prioritaria il vaccino agli Stati Uniti, destando le critiche della Francia e dell’Unione Europea. Secondo l’azienda gli Stati Uniti hanno dato un contributo maggiore alla ricerca e si sarebbero assicurati delle dosi di vaccino, mentre le rimanenze andranno al mercato europeo.