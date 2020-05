Possibile ripartenza della Serie A il 13 giugno. Si seguono i contagi

Una delle possibili date per la ripartenza della Serie A, proposta ed approvata dalla Lega Calcio, è quella del 13 giugno. C’è anche l’assenso di Malagò, che oggi ha confermato la data scelta dalla Lega del 13 giugno, durante un suo intervento a Rai Radio 2.

Dal Governo non ci sono stati segni netti in questo senso, con il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che ha spiegato come la ripartenza sia legata al numero di contagi ed al rischio di nuovi focolai all’interno delle squadre di Serie A. Difatti il Governo vorrebbe dare l’intera responsabilità sugli atleti ai medici delle squadre, uno scenario che difficilmente potrà passare, visti gli elevati rischi per i calciatori, data la contagiosità sul campo, come si è verificato a marzo.