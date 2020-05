Recovery Fund, il centrodestra si divide sull’approvazione in Europa

Il centrodestra si divide sul Recovery Fund in sede europea, con la Lega che punta al voto negativo, mentre Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia ha deciso di astenersi, mentre Forza Italia voterà a favore. Il parlamentare europeo della Lega, Antonio Rinaldi, ha definito il Recovery Fund una “brutta copia del Mes”, giustificando così la sua posizione di opposizione.

Nelle prossime settimane la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, spiegherà nel dettagli il Recovery Fund, che dovrebbe reperire sul mercato 1.000 miliardi di euro in titoli comuni, da utilizzare in programmi europei e finanziamenti per il futuro. Sarà messo a garanzia dei titoli il bilancio europeo, che è stimato intorno ai 1.000 miliardi per il periodo 2021-2027.