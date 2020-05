Scontro sul vaccino da Covid-19, accordo tra Sanofi e gli Usa. Macron: “Resta un bene pubblico”

Continua lo scontro per il vaccino da coronavirus, con la notizia uscita in mattinata della possibilità che un’azienda francese, la Sanofi, avesse già preso accordi con gli Stati Uniti per delle dosi di vaccino. Lo ha spiegato il Ceo di Sanofi, Paul Hudson, durante una sua intervista a Bloomberg: “Gli Stati Uniti avranno degli ordini prioritari, perché hanno investito di più”. Per il mercato francese ed europeo ci saranno solamente le dosi rimanenti. Questa posizione ha scatenato la reazione del presidente francese, Emmanuel Macron: “Un vaccino può essere sottratto alla legge del mercato”, con la sua posizione che è stata condivisa anche dalla Commissione Europea, che lo ha definito un “bene pubblico”.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva annunciato che il coronavirus sarebbe sparito con il vaccino. Forse anche per questo aveva dato mandato ai suoi collaboratori di prendere impegni e dando risorse per il vaccino.