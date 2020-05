Coronavirus nel mondo, aumentano i casi in Brasile e Messico

Sono in aumento i casi positivi da coronavirus in Brasile e Messico, con quest’ultimo che è arrivato al proprio picco di contagiati e morti. Negli Stati Uniti l’aumento è sempre presente anche se più lentamente rispetto alle scorse settimane, con 1,4 milioni di casi positivi e quasi 87 mila morti. La Spagna ha il numero maggiore di positivi con 272 mila, mentre la Russia ha visto aumentare i suoi numeri con 252 mila positivi ma un numero di morti molto basso, meno di 3 mila. Si tratta di numeri molto diversi da quelli visti a Wuhan, dove anche lì c’è un problema legato alla trasparenza dei dati, che sono fermi ad 80 mila e 3 mila morti dal mese di febbraio, un andamento che non trova conferme in altri paesi.

Il Regno Unito rimane il paese con più deceduti (33 mila) davanti all’Italia, che ha superato i 31 mila deceduti, come comunicato nella serata di ieri dalla Protezione Civile. Il numero di morti in Germania rimane basso, come anche in Turchia.