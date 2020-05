Esonda il Seveso a Milano, intero quartiere allagato

Tutto il quartiere in zona viale Fulvio Testi è stato allagato dall’esondazione del fiume Seveso a Milano. C’è stato un blackout elettrico dovuto alle condizioni di maltempo, con un albero che è caduto lungo la linea ferroviaria, causando problemi ai collegamenti dell’elettricità. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco l’esondazione è durata cinque ore ed anche il fiume Lambro ha subito un aumento dei margini a seguito del temporale che si è abbattuto sulla città.

L’acqua del fiume è uscita dai tombini di diverse vie del quartiere, con molti condomini che hanno cercato di fermare le pompe per il drenaggio, come da protocollo in caso di esondazione. L’inizio dell’esondazione del fiume è stata registrata per le ore 3 di notte, come comunicato dall’assessore alla Mobilità del Comune di Milano su Facebook, Marco Granelli.