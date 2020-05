Spread Btp-Bund oggi 15 maggio: apertura stabile

Lo spread Btp-Bund di oggi 15 maggio ha aperto in maniera stabile a 234 punti base rispetto alla chisura di ieri, quando si era attestato a 235 punti base. Per ora non ci sono gli effetti temuti dopo l’annuncio del decreto Rilancio, che mette 55 miliardi in deficit per la ripresa economica del Paese dalla crisi da Covid-19 che ha colpito tutto il mondo. Il rendimento dei titoli italiani è fermo all’1,80%.

