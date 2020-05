Barbiere abusivo a Caltanissetta: 40 persone in isolamento

Un barbiere aveva continuato a lavorare durante il periodo di restrizioni, nella città di Campofranco, in provincia di Caltanissetta, andando nelle abitazioni dei clienti e continuando a lavorare. Ora è stato scoperto che il barbiere era positivo al Covid-19 ma senza sintomi ed ora tutti i suoi 40 clienti sono in isolamento obbligatorio per 15 giorni, in attesa di tempone. Anche i familiari dei clienti saranno sottoposti al tampone, per evitare la creazione di un focolaio.

La notizia è stata data dal sindaco di Campofranco, Rosario Pitanza: “Un nostro concittadino è risultato positivo al test, sta bene e non avverte sintomi. I suoi contatti sono stati attenzionati ed a tutti è stata imposta la quarantena domiciliare”, ha dichiarato il primo cittadino.