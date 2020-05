Annunciata conferenza stampa del premier Conte alle ore 19.45 – DIRETTA

L’ufficio stampa di Palazzo Chigi ha comunicato che intorno alle ore 19.45 il presidente del Consiglio terrà una conferenza stampa in diretta, con la presenza dei giornalisti, che saranno in sala e non in videoconferenza come accaduto nelle ultime comunicazioni istituzionali.

Possibile che ci siano delle precisazioni a riguardo delle riaperture che avranno luogo a partire dalla giornata di lunedì, con molti negozianti che potrebbero non riaprire, come ha comunicato Confesercenti nella giornata di oggi, stimando un 40% di attività che potrebbero rimanere chiuse. Ci sono state critiche al Governo anche sulle linee guida che le attività commerciali dovranno seguire per riaprire in sicurezza, considerate da molti troppo restrittive e che rendono inutile la riapertura.

Diretta Conferenza stampa del premier Conte

Qui il video della diretta appena sarà trasmesso: