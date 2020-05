Confesercenti: “Solo 6 imprese su 10 intendono riaprire”

Dopo la stesura delle linee guida per le riaperture a partire dalla giornata di domani, con bar, ristoranti e pizzerie che potranno aprire i loro locali ai clienti, Confesercenti ha già chiarito che “solo 6 imprese su 10 intendono riaprire”, mentre circa il 23% rimarrà chiuso. Ci sono anche commercianti che sono indecisi se riaprire, circa il 10% del totale. Questo a causa della paura da coronavirus e dalle regole da rispettare per poter riaprire, in questo modo molti negozi potrebbero rimanere chiusi a lungo, per ora potendo richiedere i prestiti garantiti dallo Stato fino a 25 mila euro.

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato di “riaprire con prudenza” a causa del coronavirus che non è ancora alla fine dell’epidemia, con alcuni paesi che stanno ancora affrontando la fase peggiore del contagio. Come è stato dichiarato dall’Oms: “Se si riapre troppo presto c’è il rischio di nuovi focolai”.