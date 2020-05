Torna il calcio tedesco, il Borussia Dortmund vince 4-0 sullo Shalke

Oggi è ripresa la Bundesliga, il primo campionato europeo a ripartire dopo il lockdown diffuso in tutto il continente, con la vittoria del Borussia Dortmund, che sfidava lo Shalke in casa. Si è giocato senza spettatore, perché sarebbe impossibile garantirne la sicurezza, mentre tutti gli altri protocolli sono stati lasciati alle squadre.

Il primo gol arriva nel primo tempo, con il talento Haaland, che ha segnato il vantaggio al minuto 29. Lo Shalke 04 non ha creato problemi al Borussia Dortmund, che rimane in corsa per il titolo, mentre il Lipsia ha pareggiato con il Friburgo ed ora rischia di rimanere fuori dalla lotta per il titolo a otto giornate dalla fine. Domani prevista la gara del Bayern Monaco.

La Germania ha avuto molte meno morti da Covid-19 e questo ha facilitato le operazioni di ritorno in campo, a differenza di altri Paesi come l’Italia dove ancora si discute e c’è il rischio di interruzione, nonostante la Lega Calcio avesse proposto il 13 giugno, ma i club rimangono contrari ai protocolli di sicurezza attuali.