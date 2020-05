Bonus monopattino elettrico 2020, come richiederlo ed i migliori in commercio

Il Governo ha inserito all’interno del decreto Rilancio un bonus per l’acquisto di un monopattino elettrico (o bici elettrica, qui l’articolo a riguardo delle biciclette), fino a 500 e spendibile sul 60% del prezzo.

Bonus monopattino elettrico

L’incentivo per l’acquisto di un monopattino elettrico sarà richiedibile da tutti i cittadini che risiedono in un Comune con più di 50 mila abitanti, questa la scelta dell’esecutivo per privilegiare chi lo utilizza per gli spostamenti all’interno delle metropoli.

Come richiederlo

Per richiedere il bonus è necessario fare domanda sull’applicazione web che sarà pubblicata dal ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. L’incentivo potrà essere richiesto con una fattura della spesa sostenuta per l’acquisto del monopattino elettrico od in alternativa chiedendo un buono spesa da utilizzare con i venditori autorizzati per ottenere lo sconto.

Miglior monopattino elettrico 2020

Di seguito una lista dei migliori monopattini elettrici in commercio, dal rapporto qualità-prezzo al comfort e l’usabilità del mezzo.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro (M365 Pro)

Questo monopattino elettrico è considerato uno dei migliori del 2020 come rapporto qualità prezzo, anche se non è il più economico del settore. Si tratta di uno dei migliori monopattini elettrici per rapporto qualità-prezzo in vendita, reso ancora più conveniente dall’utilizzo di incentivi.

Velocità massima: 25 km/h

Autonomia: 45 km

Display integrato

Doppio freno

Tre livelli di velocità: Eco (15 km/h); D (20 km/h); S (25 km/h)

Prezzo senza incentivi: 469 euro

PREZZO SENZA INCENTIVI 469 EURO PREZZO CON INCENTIVI 281 EURO

Xiaomi Mi Electric Scooter

Modello più economico del precedente, ma con meno autonomia, che si ferma a 30 km. Anche le dimensioni sono più ridotte rispetto al modello Pro. Non è presente il display di bordo, ma sono presenti 4 LED che indicano la batteria rimanente.

Velocità massima: 25 km/h

Autonomia: 30 km

Luci a LED per batteria rimanente

Doppio freno

Prezzo senza incentivi: 349 euro

PREZZO SENZA INCENTIVI 349 EURO PREZZO CON INCENTIVI 209 EURO

Hudora 14695

Questo modello è uno dei più economici in commercio, per la non presenza di un motore elettrico che ne genera la propulsione.

Non ha il motore elettrico

Peso massimo 100 Kg

Gomme da 205mm

Prezzo senza incentivi: 82 euro

PREZZO SENZA INCENTIVI 82 EURO PREZZO CON INCENTIVI 49 EURO

M MEGAWHEELS Monopattino Elettrico

Questo monopattino elettrico è uno dei più economici che è possibile trovare online, con un prezzo di poco superiore ai 100 euro con l’utilizzo degli incentivi.

Velocità massima: 25 km/h

Autonomia 12-15 km

Carica completa: 2-3 ore

Peso massimo: 92 kg

Motore 250 V

Prezzo senza incentivi: 199 euro

PREZZO SENZA INCENTIVI 199 EURO PREZZO CON INCENTIVI 119 EURO

Razor Monopattino Elettrico per bambini E90

Uno dei monopattini elettrici per bambini più economici in commercio, ottimo rapporto qualità prezzo. Il peso massimo del monopattino Razor E90 è di 54 chilogrammi, indicato per i bambini.

Velocità massima: 16 km/h

Peso massimo 54 kg

Autonomia: 80 minuti di utilizzo

Struttura in acciaio

Prezzo senza incentivi: 155 euro