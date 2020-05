Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 17 maggio: quasi 32 mila morti

I dati della Protezione Civile sono stati forniti via web in merito alla diffusione del coronavirus in Italia. Negli ultimi giorni c’era stata una stabilizzazione intorno ai mille nuovi contagi al giorno, con una decrescita del numero delle morti, anche se rimangono intorno alle 200 giornaliere, mentre in Spagna si sono già abbassate sotto le 100 morti al giorno.

Bollettino Protezione Civile 17 maggio

I dati sul Covid-19 di oggi: