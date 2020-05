Coronavirus, gli esperti: “Un metro al chiuso non è abbastanza”

Gli esperti hanno lanciato l’allarme sulle distanze di sicurezza da tenere nei luoghi pubblici e nei luoghi chiusi, considerata la riapertura che ci sarà a partire dalla giornata di domani, con la possibilità per bar, ristoranti ed altri servizi di riaprire le attività. C’è una differenza di rischio a seconda se il luogo dove si svolge l’attività sia al chiuso od all’aperto. Secondo quanto riferito da Carlo Signorelli, professore di igiene al San Raffaele di Milano, la distanza di un metro in luoghi chiusi non è abbastanza: “Le goccioline di acqua che escono dal corpo possono raggiungere una distanza molto ampia, superiore al metro. Oltre i due metri è più trascurabile”.

Questo significa che i rischi per le aperture attuali permangono, visto che il governo ha fissato una distanza di un metro al ristorante, anche per venire incontro ai ristoratori, che altrimenti avrebbero avuto più problemi a riaprire, con già 4 imprese su 10 che non riapriranno da domani, come comunicato da Confesercenti.

Si raccomanda l’utilizzo delle mascherine anche in casa, se ci fosse una distanza di meno di due metri. Una stima ha riscontrato che il 30% degli attuali contagi si è evoluto in ambiente domestico.