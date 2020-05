Incentivo bici elettriche 2020, quali comprare con il bonus?

Il Governo ha inserito all’interno del decreto Rilancio degli incentivi a sostegno dell’acquisto di biciblette elettriche e tutto ciò che riguarda la mobilità sostenibile, come monopattini elettrici, hoverboard ed anche biciclette classiche. Questa misura è destinata solamente alle persone residenti in Comuni con più di 50 mila abitanti e potrà essere retroattiva per chi ha già acquistato un mezzo sostenibile a partire dal 4 maggio 2020, quando è iniziata la Fase 2. Si tratta di un contributo fino a 500 euro per pagare il 60% di un mezzo.

Come ottenere il bonus

Per ottenere il 60% del proprio acquisto è necessario conservare la fattura dell’ordine ed appena verrà messo a punto e pubblicato online il servizio web per l’assegnazione dei contributi, si dovrà accedere tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). L’applicazione sarà attiva ed online entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Rimborso o buono spesa

Si potrà chiedere il rimborso dell’importo speso con la fattura, od in alternativa anche un buono spesa che si potrà generare dall’applicazione, indicando il mezzo che intendono acquistare e per poi utilizzare il buono spesa con il venditore

Quale bicicletta scegliere?

Non necessariamente il bonus dovrà essere speso in biciclette elettriche, quelle più conosciute al momento, vendute spesso con la dicitura “con pedalata assistita”, che equivale a dire un motore in grado di generare fino a 25 km/h. In alternativa è possibile spendere il bonus anche per una bicicletta standard.

Bici elettriche

Con la bici elettrica si può ottenere una “propulsione” del 300% sulla spinta sui pedali, facendo risultare la pedalata molto più facile. Con una “ebike” è possibile percorrere molti chilometri con un’unica carica e per questo sono ideali per chi le utilizza per spostamenti da casa a lavoro. Grazie al motore elettrico anche una strada collinare più risultare molto più facile da percorrere.

Bici elettriche più economiche

Tra le più cercate in questo periodo ci sono le bici elettriche economiche, per sfruttare al massimo gli incentivi e spendere il meno possibile nell’acquisto del mezzo di spostamento.

Windgoo Bicicletta Elettrica, 12-14 Pollici Potenza 350 W

Si tratta di una delle migliori bici elettriche per qualità-prezzo, una delle più economiche sul mercato e tra le più acquistate dagli utenti in questo periodo. Non è consigliata per chi è alto 1 metro e 90, a causa dello spazio ridotto, ma fino a 1 metro e 85 è consigliata.

Batteria al litio 36V / 6.0 AH con celle LG

Velocità Massima fino a 30 km/h

Impermeabile IPX5 e LED

Potenza 350 W

Autonomia: 15-25 Km a seconda di velocità e carico

Carica completa: 3 ore

Costo 319 euro senza incentivi

COSTO SENZA INCENTIVI 319 EURO COSTO CON INCENTIVI 191,4 EURO

i-Bike, BRERA 20″ pollici

Una bici più grande rispetto a quella presentata in precedenza, con un costo maggiore, da 499 euro. Spazi più ampi per il guidatore, con la presenza anche di un portapacchi posteriore. Viene venduta assemblata al 99%.

Ruote da 20 pollici

Telaio in acciaio

Motore da 250 W e 3 livelli

Autonomia: 20 Km

Carica completa: 6 ore

Costo 499 euro senza incentivi

COSTO SENZA INCENTIVI 499 EURO COSTO CON INCENTIVI 299,4 EURO

F.lli Schiano E-Moon bici elettrica nera – 26 pollici

Una bici elettrica più professionale e completa e molto più simile ad una bicicletta standard. Costo più elevato ma con prestazioni migliori, oltre ad un maggiore comfort. Viene affidata assemblata al 98%, con i pedali da inserire ed il manubrio da mettere in posizione.

Ruote da 26 pollici

Motore anteriore da 250 W

Velocità massima 25 km/h

Autonomia: 80 km in eco-mode

Batteria a litio PHYLION Li-Ion 13.0AH 36V 481W

Cambio da 7 velocità

Presente computer di bordo

Costo 662 euro senza incentivi