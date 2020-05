Brasile, ospedali al collasso a causa del Covid: il 90% è occupato

Gli ospedali nella capitale del Brasile, San Paolo, sono al collasso da alcuni giorni, con la denuncia del sindaco Bruno Covas, che ha spiegato come il sistema sanitario è vicino al limite. Il 90% dei letti in terapia intensiva è occupato, mentre i letti in infermeria sono pieni al 76%. Questo il resoconto in una delle città più colpite e che da alcuni giorni sta peggiorando nelle stime al contrasto del coronavirus. In poco tempo i contagiati sono saliti a 241 mila, mentre i morti sono saliti a 16 mila, con un forte aumento nelle ultime ore.

Già sei Stati hanno effettuato il lockdown in Brasile, nonostante il presidente Jair Bolsonaro abbia espresso parere contrario a riguardo. Anche il governatore Joao Doria ha espresso la volontà di limitare ulteriormente gli spostamenti all’interno dell’area metropolitana.