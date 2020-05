Giappone, Pil in calo dello 0,9% a gennaio-marzo

Secondo quanto comunicato dal governo giapponese le stime su inizio 2020 sono in negativo per lo 0,9% del Pil. Una stima meno pesante rispetto alle stime effettuate sui paesi europei, con il Giappone che non ha mai effettuato il lockdown, riuscendo comunque a contenere i contagi. La stima precedente sul Pil giapponese era di -1,1%, modificata in positivo nelle ultime ore, con due decimali in meno.

Su base annua, però, il calo sale al 3,4%, con un calo dei consumi nel primo trimestre dello 0,7%. Il Giappone ha dichiarato lo stato di emergenza alcune settimane fa per l’aumento di contagi da coronavirus, che però non sono diventati veri e propri focolai, con una gestione che, ad oggi, sembra stata ottimale.