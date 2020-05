Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 19 maggio: tornano ad aumentari le morti (+162), 226 mila contagiati

I dati di oggi 19 maggio sul coronavirus sono stati forniti via web dalla Protezione Civile. Nella giornata di ieri c’era stato un decremento dei contagi, anche causato dalla metà dei tamponi effettuati durante le 24 ore nelle Regioni italiane. Il governatore della Lombardia ha criticato il governo centrale per la fornitura di tamponi e reagenti, dichiarando di non avere la possibilità di fare più di un certo numero di tamponi al giorno. (18 MAGGIO – 17 MAGGIO – 16 MAGGIO)

Bollettino Protezione Civile 19 maggio

I dati sul Covid-19 di oggi:

DATO VAR % CASI ATTUALMENTE POSITIVI 65.129 MORTI 32.169 +162 +0,5% DIMESSI 129.401 +2.075 +1,6% TERAPIA INTENSIVA 716 -33 -4,4% TAMPONI 3.104.524 +63.158 CASI TOTALI 226.699 +813 +0,4%

Coronavirus Lombardia 19 maggio

Tornano ad aumentare i contagi con 462 nuovi positivi nella giornata di oggi, che erano stati la cifra totale di ieri per quanto riguarda il territorio nazionale. Raddoppiano i decessi rispetto a ieri, con 54 morti. Sono stati effettuati 10 mila tamponi in più rispetto a ieri, che giustifica il maggior numero di positivi.

Aumentano i contagi in Brasile

Sono in aumento i casi positivi in Brasile, che negli ultimi giorni ha visto saturare i posti letto in terapia intensiva, con due governatori che sono stati trovati positivi dopo un tampone. Gli Stati Uniti hanno superato i 90 mila morti, con 1,5 milioni di persone contagiate.

Crollo mercato auto

Il mercato dell’auto è crollato nel mese di aprile, con oltre l’85% di perdita nella vendita delle vetture, come ha comunicato anche la stessa FCA, negli ultimi giorni al centro delle polemiche per il prestito richiesto da oltre 6 miliardi di euro.