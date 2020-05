Fca, crollo delle vendite del settore auto: -87,7%

C’è stato un crollo certificato del mondo delle auto nel mese di aprile, all’interno dell’Unione Europea, stimato nell’87,7% rispetto ai dati del 2019. Nessuno effettua più nuove immatricolazioni, con 181 mila auto vendute in quattro mesi, con un calo del 48% rispetto al 2019. Si deve tenere presente che il mese di gennaio e febbraio sono passati senza emergenza Covid, anche se il settore era già in sofferenza con un calo ad inizio anno.

In questi giorni c’è stata anche una polemica politica sul prestito da oltre 6 miliardi chiesto da FCA a Banca Intesa Sanpaolo, con il PD che mette in dubbio la sede dell’azienda, che sarebbe in Olanda per i vertici del partito ed in particolare secondo il vicesegretario Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia.