Lagarde: “Ora cambiare il patto di stabilità”

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, è tornata a parlare dei vincoli europei, a poche ore dall’annuncio di Francia e Germania sul “Recovery Fund” da 500 miliardi di euro. I mercati hanno risposto in maniera positiva per quanto riguarda l’asta dei BTP della giornata di ieri in Italia e anche lo spread oggi ha aperto in netto calo rispetto a ieri.

“Le proposte di Francia e Germania sono ambiziose – ha detto la Lagarde – aprono la strada ad un’emissione di debito a lunga scadenza ed agli aiuti ai paesi più colpiti dalla crisi”. Poi ha parlato del Patto di Stabilità: “I termini del Patto, che oggi è sospeso, debbano essere rivisti e dovrà essere modernizzato. Si dovrà semplificare prima di reintrodurlo”, ha concluso Christine Lagarde, per quelle che sono state dichiarazioni molto apprezzate in Italia.