Sfiducia a Bonafede, Delrio: “Se passa è crisi”

Il capogruppo del PD alla Camera, Graziano Delrio, ha commentato la possibilità di sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che avrebbe i numeri qualora Italia Viva decidesse di votare a favore. La mozione di sfiducia è stata presentata da Più Europa, che ha invitato Italia Viva a votare contro il ministro e dunque a favore della sua sfiducia. La votazione avverrà domani al Senato, con l’intervento del ministro che è previsto prima del voto.

Il gruppo di Italia Viva in Parlamento ha dichiarato che aspetta di sentire il ministro Bonafede in Aula prima di decidere per il sì o per il no. Lo stesso Renzi ha ammesso l’incertezza nella decisione da prendere, che per Delrio sarebbe l’inizio di una crisi di governo: “Si tratta di un ministro del principale partito in Parlamento, se passasse la sfiducia sarebbe crisi”, ha detto ai cronisti.