Il Senato “salva” Bonafede: 160 voti contrari alla sfiducia

Il Senato ha votato contro la prima mozione si sfiducia al ministro Bonafede, proposta dal centrodestra, con 160 senatori contrari e 131 favorevoli. Ci sono stati cinque senatori che non hanno preso parte al voto. In giornata è prevista la votazione anche della mozione di sfiducia di Più Europa, sulla quale però è previsto un esito simile, dopo la decisione di Italia Viva di votare con la maggioranza di governo, come comunicato dallo stesso Renzi durante il suo intervento in Aula.

Il ministro aveva chiesto “gioco di squadra”, aprendo anche alla parte renziana sul tema della prescrizione.

Seconda votazione in corso