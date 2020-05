Mattarella firma il decreto Rilancio. Gualtieri: “Bonus autonomi in 2-3 giorni”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo circa una settimana dall’approvazione nel Consiglio dei Ministri, ha firmato il decreto Rilancio. Ora verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventerà legge, con un totale di 266 articoli, dopo le ultime revisioni che sono state effettuati.

Tra le modifiche l’aumento dei fondi per le scuole paritarie, che saranno in totale 150 milioni, con 65 per le mancate rette degli asili nido e 70 milioni per le scuole primarie e secondarie.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha assicurato durante un’intervista al TG1 che i bonus per gli autonomi arriveranno in 2-3 giorni, senza le lunghe attese che si sono mostrate nel mese di marzo, con molte critiche da parte dei cittadini per i ritardi, anche nella cassa integrazione.