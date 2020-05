Coronavirus, Inps: “Protezione Civile non attendibile. Ci sono 19 mila morti in più”

L’Inps ha comunicato i dati effettivi sull’epidemia da coronavirus, andando a controllare le medie annuale degli ultimi anni ed individuando gran parte dei decessi per il Covid-19. Questo succede perché non su tutte le morti viene effettuato il tampone, come accaduto anche nei comuni nel Bergamasco nei mesi scorsi.

Ci sono 19 mila morti in più tra i mesi di marzo ed aprile, per un totale di 47 mila decessi in più. Le vittime sono aumentate dell’84% al Nord Italia, dell’11% al Centro e del 5% al Sud.

La Protezione Civile ha replicato che i dati esaminati non sono paragonabili, ma studi di questo tipo erano già stati effettuati da alcuni esperti di statistica in maniera autonoma il mese scorso, quando l’Istat aveva pubblicato le serie storiche dei decessi degli ultimi cinque anni.