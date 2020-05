Election Day, il 13 settembre per le regionali, comunali e referendum costituzionale

Il 13 settembre potrebbe essere la data scelta dal governo per le elezioni regionali, comunale e per il referendum costituzionale di conferma del taglio dei parlamentari. Un giorno nel quale quasi tutti gli italiani torneranno alle urne, dopo la sospensione dovuta al coronavirus, che ha fermato alcune regionali che sarebbero dovute tenersi in primavera, come la Toscana, la Campania e la Liguria. Una prova per tutto il governo che ha aumentato la sua fiducia e consenso durante la gestione dell’epidemia.

Le elezioni regionali che si terranno il 13 settembre saranno quelle di: Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Valle d’Aosta. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe ratificare a breve la decisione sulla data di settembre.